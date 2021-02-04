Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Россия - крупнейший экспортер пшеницы, на мировой рынок влияют принятые нашим правительством решения. Но в целом положение там не из лучших - импортеры усилили закупки в резервы, у других экспортеров неблагоприятные прогнозы по зерну.

"Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется", - заявил Владимир Путин.

"Вы абсолютно правы, потому что, получается несколько факторов одновременно", - согласился Максим Решетников.

Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны, усилили закупки продовольствия в свои резервы, продолжил министр. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

"Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее", - заметил Решетников. "И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок", - добавил он.

"Крупнейший, наверное", - поправил Путин.