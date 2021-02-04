Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Первая ступень носителя ранее использовалась при четырех запусках. И в этот раз сотрудники SpaceX смогли в очередной раз вернуть этот элемент на Землю, сообщает ТАСС.

Ступень Falcon 9 примерно через девять минут после старта плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой от 100 до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности почти 12 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

Срок активного существования одного спутника - не менее пяти лет, рабочая орбита - около 550 км. Каждый аппарат оснащен четырьмя высокопроизводительными антеннами, солнечными панелями мощностью около 3 кВт, оборудован лазерной межспутниковой связью. SpaceX решила использовать в качестве топлива в двигателях спутников криптон, который в 5-10 раз дешевле традиционного ксенона (ксенонового пропеллента).

Эксперты Международного астрономического союза опасаются, что многочисленная орбитальная группировка Starlink лишит ученых до 30% от общего времени наблюдений. В марте прошлого года Илон Маск сообщил о предпринятых мерах по уменьшению отражательной способности спутников за счет размещения на них солнцезащитного оборудования.