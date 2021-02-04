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Рубрика: Власть

Все без обмана

Андрей Бочкарев: О новых станциях метро и жилье для дольщиков
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8374)
Пандемия внесла свои коррективы в работу строителей в 2020 году, напомнил в среду на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Но правительство города сразу поставило задачу - не снижать темпов строительства, а нам удалось даже ускорить их", - подчеркнул он.
Андрей Бочкарев: За ближайшие два года мы планируем решить проблемы всех обманутых дольщиков. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Андрей Бочкарев: За ближайшие два года мы планируем решить проблемы всех обманутых дольщиков. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Андрей Бочкарев: За ближайшие два года мы планируем решить проблемы всех обманутых дольщиков. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Приоритетом для стройкомплекса Москвы в течение всего года оставалось развитие транспортной инфраструктуры. В результате за год в столице добавилось 17,9 км линий и 7 новых станций метро. Сейчас усилия строителей сосредоточены на мегапроекте - Большой кольцевой линии. Мэром Москвы поставлена задача завершить новое подземное кольцо на год раньше срока - в 2022 году, подчеркнул заммэра. Возможности такие, по мнению Андрея Бочкарева, у стройкомплекса есть: 94 процента тоннелей уже пройдены, к лету проходка будет завершена полностью, а общая строительная готовность БКЛ составляет 70 процентов. За 2021 год будет введено в строй еще 11 станций к 10 имеющимся. Первыми поедут станции "Карамышевская" и "Мневники" - они, по словам Бочкарева, готовы на 100 процентов и примут пассажиров в конце февраля- начале марта. На 2022 год останется достроить последние 10.

В новой Москве построят 20 станций метро

Идет метро и к поселку Северный. Три станции Люблинско-Дмитровской линии "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" откроются в 2023 году. Там сейчас ведется проходка перегонных тоннелей и работы по выносу инженерных сетей, а также возведение монолитных конструкций новых станций. К этому же времени - 2023 году - метро придет и в аэропорт Внуково.

Продолжает город и строительство Московских центральных диаметров. В частности, за прошлый год построено 15 остановочных пунктов и проложено 55 км путей. Среди первоочередных железнодорожных объектов этого года - запуск вокзала "Восточный" в районе Черкизова. Бочкарев пообещал, что это произойдет в конце апреля - начале мая.

Большое внимание Андрей Бочкарев уделил работе, которая в столице ведется с обманутыми дольщиками. Он рассказал, что стройкомплекс поставил в прошлом году рекорд: для дольщиков введены в строй 34 дома, в которых предоставлены квартиры 2892 семьям. Среди введенных и первая очередь одного из самых проблемных жилых комплексов "Царицыно" с пятью корпусами. "Ключи от квартир второй очереди планируем начать выдавать в конце этого года", - сказал Бочкарев. Помощью дольщикам, по его словам, Москва эффективно занимается на протяжении всех последних почти десяти лет. В результате построено 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях, квартирами обеспечены 19 262 семьи дольщиков.

На МЦД-2 откроют три новых вокзала

Большие планы у строителей и на 2021 год: согласно "дорожной карте" будет достроено еще 58 корпусов. "А за ближайшие два года мы планируем решить проблемы всех оставшихся обманутых дольщиков", - заключил Бочкарев. Для того же, чтобы не появилось новых обманутых, власти вникают в проблемы каждой строительной компании с самого начала строительства каждого дома. И там, где необходимо, немедленно приходят на помощь.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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