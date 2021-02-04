Количество самозанятых в Москве за последний год выросло в 2,5 раза - теперь на себя работают 479 тысяч горожан, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Здесь надо сказать "спасибо" пандемии: после сокращений многие решили сделать из своих хобби небольшой бизнес.

Инфографика " РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Самозанятый - это, по сути, тот же индивидуальный предприниматель, но с особым статусом, позволяющим экономить на налогах, одновременно легализоваться и заниматься делом, к которому лежит душа. Зарегистрироваться можно в мобильном приложении "Мой налог". Если вы работаете с ИП или юрлицами - платите 6 процентов налога на доходы, а если с физическими - то и вовсе 4 процента. То есть самозанятый не должен быть бизнесменом в классическом понимании. Допустим, если вы после основной службы подрабатываете в такси - тоже можете зарегистрироваться. Это, во-первых, подчеркивает официальный статус вашей деятельности. Во-вторых, дает возможность подтвердить свой доход в банке, если нужен кредит. В-третьих, это существенная экономия на налогах - отчислений с дохода в два раза меньше, чем если бы трудились как обычный наемный работник.

Для государства тоже польза. Если раньше такие работники уходили в тень, то сейчас стремятся легализоваться. И бюджет Москвы вместо потенциального ноля отчислений получает уже сотни миллионов. "Средний размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15 процентов по сравнению с декабрем 2019-го и составил 1,9 тысячи рублей", - сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. А суммарный доход самозанятых оказался таким, что бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход - в 2,4 раза больше, чем за весь 2019-й. Горожане охотно легализуют свои подработки в сфере строительства, маркетинга, рекламы, сдачи квартир в аренду. Наконец, многие подрабатывают курьерами и таксистами и тоже делятся доходом с государством.

Независимые эксперты видят несколько причин популярности самозанятых. Первая из них - ситуация с коронавирусом. "В связи с пандемией многие горожане потеряли работу и были вынуждены начинать искать пути иных видов легального заработка с минимальной налоговой и административной нагрузкой", - рассказал "РГ" член совета московского отделения "Опоры России" Павел Зюков. Растет и правовая грамотность населения: люди читают СМИ и понимают выгоды положения самозанятых. Тем более что во время пандемии самозанятые получили возможность вернуть налоги, уплаченные в 2019 году. К тому же самозанятость оказалось неплохим плацдармом для перехода в малый бизнес. Ведь годовой доход самозанятых не может быть больше 2,4 млн руб. А если дело пошло, то почему не открыть свое предприятие? "По результатам нашего опроса 28,2 процента самозанятых планируют зарегистрировать ИП или юрлицо", - отметил глава департамента предпринимательства и нновационного развития Алексей Фурсин.

Во время пандемии самозанятые получили возможность вернуть налоги, уплаченные в 2019 году

Однако в росте количества самозанятых усматриваются не только сплошные плюсы. Как отметила сооснователь и замгендиректора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская, нередко и сами предприниматели не совсем правомерно переводят своих сотрудников за штат и просят их оказывать те же услуги, но на условиях самозанятости. "Многие были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы сэкономить на оплате труда и спасти свой бизнес", - говорит Светлана Петропольская.