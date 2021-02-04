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04.02.2021 09:10
Рубрика: Общество

Еще 10 "ковидных" стационаров в Москве вернутся к обычному режиму работы

Текст: Любовь Проценко

С 4 февраля 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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"Эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться. Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров. Это городская больница им. Е.О. Мухина, научно-практический центр им. А.С. Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ им. И.М. Сеченова, центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА. Таким образом, для оказания плановой помощи вернутся 3,2 тысячи коек. Также принимать пациентов COVID-19 перестанут родеры на территории 11 ковидных стационаров общим фондом 1,3 тысячи коек", - рассказала она.

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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На прошлой неделе к стандартной работе вернулись больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, 2 корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

Напомним, в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

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