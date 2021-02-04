Из-за морозов в столице растет энергопотребление

В столице растет потребление энергоресурсов. В январе энергопотребление увеличилось на 8,3 процента по сравнению с январем 2020 года. Об этом сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и области.

Рост потребления электроэнергии связан с температурой воздуха, которая на более чем шесть градусов ниже, чем в минувшем году. При этом электростанции энергосистемы Москвы и Подмосковья в январе 2021 года выработали 7562,7 миллиона кВт∙ч, что на 7,5 % больше, чем за тот же месяц 2020 года.

Как отмечают специалисты, 18 января 2021 года в 18:00 в энергосистеме был достигнут новый исторический максимум потребления электрической мощности. Он составил 18390 МВт. Это на 338 МВт выше отметки предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 24 декабря 2012 года в 18:00. К слову, в этот день температура воздуха опустилась до -21,2 градуса, что почти на 13 градусов ниже климатической нормы.