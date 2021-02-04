Колледжи помогают московским школьникам осваивать профессии

Можно ли учась в школе параллельно ходить на занятия в колледжи, осваивая новую профессию? В столице - можно. И все благодаря проекту под названием "Профессиональное обучение без границ". Подробности рассказали "РГ" в департаменте образования и науки столицы.

Как пояснили в пресс-службе департамента, столичные школьники 9-11 классов, обучаясь в своей школе, могут заниматься в колледже, получая базовые профессиональные навыки по разным профессиям: от авиамеханика до ювелира. Причем бесплатно. Сейчас столичные колледжи предлагают более 200 профессий. После учебы, школьник может сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о получении профессии с присвоением квалификации. К проведению такого экзамена привлекают ведущих работодателей города.

Как отмечают в пресс-службе департамента, многие школьники с таким дипломом поступают в колледжи и совершенствуют свои навыки, оставаясь в профессии. Одно из таких учебных заведений - Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова. Ребята, которые приходили сюда на занятия, когда были еще школьниками, сегодня являются его студентами. Как отметил Игорь Назаров, преподаватель проекта "Профессиональное обучение без границ", оказавшись в колледже они взглянули пристальнее других в небо. "Колледж, в рамках проекта, учит школьников на операторов беспилотных летательных аппаратов, - говорит Назаров. - Самодисциплина и ответственность являются необходимыми качествами и для пилота, и для оператора беспилотных летательных аппаратов: квадрокоптеров, дронов. Поэтому наряду с обучением пайке, сборке беспилотников, аэродинамике полета, мы помогаем ребятам приобрести эти качества. Уже закончив учебу в школе многие возвращаются к нам и продолжают дальше совершенствовать навыки управления самолетом, вертолетом".

Первокурсник колледжа им. Годовикова Данила Пушных поделился с "РГ", что еще в восьмом классе он стал задумываться над дальнейшим обучением. "Смотрел, какие профессии пользуются спросом, что будет востребовано в будущем. Обнаружил, что мне интересно заниматься беспилотниками, а за ними будущее, - говорит Пушных. - Узнал, что существует нужная мне программа обучения внутри проекта "Профессиональное обучение без границ". Конечно, я воспользовался этим предложением. Сначала осваивали теорию, потом перешли к практике, которая заключалась в тренировочных занятиях на компьютерном симуляторе полетов на квадрокоптере".

Также ребятам было предложено собрать свой квадрокоптер, а на итоговом занятии его запустить. "Очень рад, что ребята, которые занимались со мной в проекте, тоже поступили, сейчас мы учимся в одной группе, - говорит Данила Пушных.

Как отметила начальник группы дополнительного образования колледжа Лариса Турусова, проект "Профессиональное обучение без границ" помогает ребятам попробовать свои силы в разных профессиях. "Он помогает старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором сферы собственного развития. Ребята понимают, что их интересует, втягиваются сразу в выбранное дело или пробуют другие направления, - рассказала Турусова.

Напомним, что за четыре года существования проекта свидетельства о профессии получили около 123 тысяч старшеклассников. Подробнее узнать, как стать участником проекта можно здесь.