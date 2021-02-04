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04.02.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер

Текст: Ирина Огилько

Компьютерный клуб Cyber Syndicate на ул. Новодмитровская на северо-востоке Москвы опечатали за невыполнение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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Как отметили в пресс-службе, в ходе проведения осмотра помещений компьютерного клуба установлено, что его организаторы не выполняют противоэпидемические мероприятия. "В компьютерном клубе не обеспечен контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителями клуба, допускается вход на объект граждан без масок и перчаток, нет пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. Не осуществляется бесконтактный контроль температуры тела посетителей и сотрудников, не соблюдается социальная дистанция, отсутствуют кожные антисептики для обработки рук, не проводится обеззараживание воздуха и дезинфекция помещений.", - уточняет пресс-служба.

"В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и 2 февраля 2021 года помещение клуба было опечатано. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток", - заявили в ведомстве.

Как напомнили в пресс-службе, за период действия в Москве ограничений в связи с угрозой распространения COVID-19 управлением Роспотребнадзора была приостановлена деятельность 444 объектов, в том числе заведений торговли, кальянных, развлекательных центров, общественного питания и других.

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