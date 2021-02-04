Москва обновила парк медицинской техники

Москва закупила медтехнику по контрактам жизненного цикла и стала одним из первых регионов страны, где применяют данную технологию закупок. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили закупки медицинской техники по контрактам жизненного цикла, запланированные на 2020 год, оборудование уже поступает в столичные учреждения. Всего закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%. Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48%. Механизм контрактов жизненного цикла дает нам возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 7-10 лет в рамках одного контракта. Благодаря КЖЦ Москва получит современное оборудование с обслуживанием от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису", - рассказала она.

По словам заммэра, в первую очередь программа нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также дооснащение медицинских организаций оборудованием в соответствии с новыми принятыми стандартами оснащения: ангиографами, МРТ, компьютерными томографами, денситометрами, рентген-аппаратами, а также аппаратами УЗИ и эндоскопической техникой. Также новая техника будет устанавливаться в медицинских объектах после капитального ремонта.

В настоящее время с поставкой на 2020-2023 годы уже закуплено более 4,6 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования: 41 ангиограф, 132 компьютерных томографа, 101 магнитно-резонансных томограф, 2926 единицы УЗИ, 193 рентгенографических аппарата U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другая техника. В некоторых больницах, работающих с COVID-19, уже установлены аппараты КТ, планируется дооснащение всех стационаров.

В настоящий момент осуществляется установка оборудования в поликлиники в рамках первой очереди капитального ремонта по "Новому московскому стандарту". Также ведется поставка аппаратов УЗИ: уже 1 095 аппаратов установлены в стационары и поликлиники города.

Приоритетными являются закупки оборудования у производителей. Как показали итоги конкурсов, на каждый лот от них было подано от 2 до 8 предложений. КЖЦ позволили привлечь прямых производителей к поставке и обслуживанию медицинской техники. При этом конкуренция позволила значительно снизить цену договора: максимальное снижение на торгах доходило до 76%.

Значительного снижения цены удалось добиться, в том числе благодаря преимуществам, которые дает городу закупка оборудования по контрактам жизненного цикла. По условиям контракта поставщик гарантирует работоспособность техники в течение всего жизненного цикла, осуществляет его обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации. Например, для МРТ или КТ жизненный цикл составляет 10 лет.

В тех случаях, когда медицинская техника, закупленная по КЖЦ, требует сервисного обслуживания или ремонта, заказчиком денежные средства за период простоя не выплачиваются.

Конкурсной документацией были установлены технические требования, которым отвечает самое современное на сегодняшний день медицинское оборудование. В результате заключения контрактов в медицинские учреждения Москвы поставляются новейшие модели оборудования, зарегистрированные производителем-победителем конкурса.

Департамент здравоохранения Москвы проводит обновление и модернизацию парка медицинской техники, осуществляя закупки оборудования по КЖЦ, с декабря 2019 года.