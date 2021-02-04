Москвичей ждут 30-градусные морозы

На следующей неделе в Москву придут самые сильные за последние 10 лет холода. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, местами ударят 30-градусные морозы.

Серьезное похолодание москвичей ждет в понедельник, 8 февраля. Ночью ожидается до минус 26, в Подмосковье - до минус 29 градусов. Днем в столице - около минус 20. Во вторник же, 9 февраля, "Фобос" прогнозирует глубочайшее морозное дно: именно тогда столичному региону предстоит пережить забытые минус 30.

"Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет", - цитирует агентство Евгения Тишковца.