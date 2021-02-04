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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более восьми тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

В столице клуб молодых предпринимателей объединил более 8 тысяч человек, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: iStock
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"Участниками проекта стали уже 8,2 тысячи начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов", - рассказала она.

Площадка для нетворкинга и обучения молодых предпринимателей была создана летом 2020 года. В образовательной программе предусмотрено четыре ступени: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

Молодые предприниматели осваивают навыки ведения бизнеса с помощью видеолекций и специализированной литературы. Больше всего просмотров в прошлом году набрали вебинары об онлайн-ретейле и маркетплейсах, юридических аспектах работы предпринимателя и командообразовании.

В рамках Business Update также проходят встречи с опытными бизнесменами и представителями столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. На них можно задать вопросы по поддержке бизнеса в Москве, получить обратную связь и предложить идеи по развитию клуба.

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