Названа причина сбоя в московском метро

Столичный департамент транспорта назвал наиболее вероятную причину утреннего сбоя на "фиолетовой" ветке московского метро.

"Предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком - ООО "Элером" - правил проведения работ в тоннеле", - говорится в распространенном мэрией заявлении. Сотрудники транспортного комплекса намерены оштрафовать фирму и отстранить ее от работ до полного выяснения причин.

Напомним, что ранним утром были остановлены поезда между станциями "Планерная" и "Октябрьское поле". Причина - необходимость проверки инфраструктуры. Уже более часа технические службы пытаются восстановить движение. Пассажирам предлагают воспользоваться компенсационными автобусами и МЦД.