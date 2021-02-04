Оперштаб: Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 5324 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 835 168.

В Москве выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 908 человек. В столице скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.