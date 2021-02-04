Привитые от COVID соцработники стали оказывать помощь москвичам с коронавирусом

В Москве социальные работники вошли в категорию людей, которые одними из первых получили доступ к прививке от COVID-19. Вакцинировавшиеся сотрудники начали помогать жителям с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Вакцинация от COVID-19 является одним из главных способов защитить себя и окружающих от инфекции. Соцработники стали одними из первых начали вакцинироваться, и теперь они могут оказывать помощь горожанам, болеющим коронавирусом на дому. Они доставляют им еду, лекарства и товары первой необходимости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих", - рассказала вице-мэр.

Социальные работники, как и раньше, продолжают соблюдать все необходимые меры безопасности. Выполнение любых заявок, поступающих на горячую линию, проходит бесконтактно. Соцработники оставляют заказ на ручке входной двери или возле нее, после чего звонят в дверь и отходят не менее, чем на 1,5-2 метра.

Горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме и проходящие лечение на дому, а также граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, соблюдающие домашний режим, могут обратиться на горячую линию Комплекса социального развития по телефону 8(495)870-45-09. Социальные работники помогут с доставкой еды, лекарств и товаров первой необходимости. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке.