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04.02.2021 15:34
Рубрика: Общество

Ракова: Во время пандемии COVID-19 помощь онкологическим больным не остановилась

Текст: Любовь Проценко
Во время пандемии помощь онкологическим больным не остановилась. Об этом рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус".

В общей сложности в онкологических клиниках города проведено за минувший год более 280 тысяч госпитализаций, что на треть больше, чем годом ранее.

Фото: istock
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Выросло до 9 тысяч, или на 12 процентов, по ее словам, и число курсов лучевой терапии во время пандемии, а количество курсов химиотерапии увеличилось в 1,5 раза - до 248 тысяч.

"Мы обеспечили и в весенний период, и в осенне-зимний больным беспрепятственные возможности прохождения курсов химиотерапии и гемодиализа. А во-вторых, мы приложили максимум усилий для реализации нового стандарта", - заявила заммэра.

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