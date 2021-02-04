Ракова: Во время пандемии COVID-19 помощь онкологическим больным не остановилась

Во время пандемии помощь онкологическим больным не остановилась. Об этом рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус".

В общей сложности в онкологических клиниках города проведено за минувший год более 280 тысяч госпитализаций, что на треть больше, чем годом ранее.

Выросло до 9 тысяч, или на 12 процентов, по ее словам, и число курсов лучевой терапии во время пандемии, а количество курсов химиотерапии увеличилось в 1,5 раза - до 248 тысяч.

"Мы обеспечили и в весенний период, и в осенне-зимний больным беспрепятственные возможности прохождения курсов химиотерапии и гемодиализа. А во-вторых, мы приложили максимум усилий для реализации нового стандарта", - заявила заммэра.