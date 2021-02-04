Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов

В столице развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Ремонт трех из будет завершен до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев, как реконструируется здание онкоцентра городской клинической больницы №40.

Мэр напомнил, что не смотря на пандемию, помощь онкологическим больным в столице не останавливалась ни на минуту, ни на один день. Более того, реформа, которая проведена в этой сфере, помогла даже на треть увеличить объем стационарной помощи больным. В ходе реформы в Москве были созданы шесть онкоцентров с мощными лабораториями, выстроена логистика оказания помощи больным. "Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные специализированные стационары, создаются амбулаторные центры. Их сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы".

Отметив, что не все они в хорошем состоянии, в столице приступили к реконструкции одновременно трех центров, работы во всех них будут закончены в этом году, сказал Собянин. И продолжил: "Для одного из них, онокоцентра в Зюзино, уже закуплено необходимое оборудование. Теперь здесь есть все необходимое, начиная от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар".

Появится у каждого онкопациента свой персональный помощник - старт новому проекту с таким названием сегодня также дал Собянин. Он напомнил: "Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию. Все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами".

Запуск системы персональных помощников в корне изменит ситуацию. Если больной захочет, к нему закрепят персонального помощника с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи.

Функции помощников взяли на себя сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Они помогают своим подопечным записаться на прием к нужным врачам, на сдачу анализов и назначенные исследования, напоминают о предстоящем визите к доктору, вносят информацию в городской канцер-регистр, решают возникающие проблемы.

О том, что можно прибегнуть к помощи такого персонального помощника, пациенту подскажут на самом начальном этапе лечения, в поликлинике, при направлении к врачу-онкологу. При согласии ему вручат карточку с телефоном будущего персонального помощника.