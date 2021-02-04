Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано

Снимать запрет на проведение массовых мероприятий в Москве пока преждевременно, сообщил телеканалу "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.

По его словам, из-за угрозы распространения коронавируса рано отменять и домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поскольку они по-прежнему находятся в группе риска.

На данный момент, добавил мэр, около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию против COVID-19. Около 400 тысяч из них первую прививку уже сделали.