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04.02.2021 23:30
Рубрика: Власть

Помощник в борьбе с раком

Столица развивает сеть амбулаторных онкологических центров
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8375)
Столица совершенствует медицинскую помощь онкобольным. Делается это на основе новых стандартов, принятых в городе в конце 2019 года и в основном внедренных в течение 2020 года. Что из этого получается, мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел, познакомившись в четверг с ходом реконструкции центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы N40.
Мэр Сергей Собянин отметил, что помощь онкологическим больным в столице не останавливается ни на минуту. Фото: Сергей Михеев/РГ Мэр Сергей Собянин отметил, что помощь онкологическим больным в столице не останавливается ни на минуту. Фото: Сергей Михеев/РГ
Мэр Сергей Собянин отметил, что помощь онкологическим больным в столице не останавливается ни на минуту. Фото: Сергей Михеев/РГ

Напомню, в ходе реформы в Москве на базе крупнейших многопрофильных стационаров было создано шесть многопрофильных онкологических центров. Каждый из них состоит из двух частей - клиники и центра амбулаторной онкологической помощи. За каждым закреплено население одного или двух административных округов города. Благодаря этому пациент с подозрением на опухоль проходит полное обследование в одном месте. Это сокращает время на постановку диагноза, повышает его точность и позволяет здесь же быстрее начать лечение.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

Один из таких центров создан при городской клинической больнице N40, больше известной в стране как Коммунарка. Амбулаторный центр, который входит в ее состав, находится в районе Зюзино, на улице Азовской. Здесь будут лечиться 3,3 миллиона жителей юга и юго-запада Москвы. Сейчас его пятиэтажное здание, как убедился Собянин, реконструируется. Комментируя ход работ, он сказал: "Для этого онкоцентра уже закуплено необходимое оборудование. Теперь есть все необходимое, начиная от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар". В частности, мощная экспресс-лаборатория позволит проводить до 70 тысяч исследований в час. В отделении эндоскопии пациенты смогут пройти бронхо-, гастро- и колоноскопию, необходимые для диагностики рака легких, желудка и колоректального рака. В отдельном строении разместится отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгена и маммографии. В распоряжении врачей будут также современные томографы и рентген-аппараты, способные обнаружить новообразования размером всего несколько миллиметров. Прием будут вести онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и другие специалисты.

Для наименее травматичных вмешательств оборудуется малая операционная, в которой установят С-дугу - хирургический рентген-аппарат с подвижным электронно-оптическим преобразователем, обеспечивающим максимальную детализацию изображений. Еще недавно такую технику можно было увидеть только в стационарах. К приему пациентов центр в Зюзино, как и еще два других, открытых при больнице N1 и Боткинской городской больнице, по словам главы города, будут готовы уже в этом году.

Фото: iStock
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники

Мэр напомнил, что несмотря на пандемию, помощь онкологическим больным в столице не останавливалась ни на минуту, ни на один день. Более того, объем стационарной помощи больным даже на треть увеличился. И вот впереди еще одно новшество: у каждого онкопациента появится свой персональный помощник.

Старт новому проекту с таким названием в четверг также дал Собянин. Он напомнил: "Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию. Все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела, больной оставался один на один со своими проблемами".

Запуск системы персональных помощников в корне изменит ситуацию."Если больной захочет, к нему прикрепят персонального помощника с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи".

Как получить персонального помощника пациенту подскажут в поликлинике и даже вручат его карточку

Функции помощников взяли на себя сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Они помогают своим подопечным записаться на прием к нужным врачам, на сдачу анализов и назначенные исследования, напоминают о предстоящем визите к доктору, вносят информацию в городской канцер-регистр, решают возникающие проблемы.

О том, как прибегнуть к помощи такого персонального помощника, пациенту подскажут на самом начальном этапе лечения, в поликлинике, при направлении к врачу-онкологу.

При согласии ему вручат карточку с телефоном будущего персонального помощника.

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