Напомню, в ходе реформы в Москве на базе крупнейших многопрофильных стационаров было создано шесть многопрофильных онкологических центров. Каждый из них состоит из двух частей - клиники и центра амбулаторной онкологической помощи. За каждым закреплено население одного или двух административных округов города. Благодаря этому пациент с подозрением на опухоль проходит полное обследование в одном месте. Это сокращает время на постановку диагноза, повышает его точность и позволяет здесь же быстрее начать лечение.
Один из таких центров создан при городской клинической больнице N40, больше известной в стране как Коммунарка. Амбулаторный центр, который входит в ее состав, находится в районе Зюзино, на улице Азовской. Здесь будут лечиться 3,3 миллиона жителей юга и юго-запада Москвы. Сейчас его пятиэтажное здание, как убедился Собянин, реконструируется. Комментируя ход работ, он сказал: "Для этого онкоцентра уже закуплено необходимое оборудование. Теперь есть все необходимое, начиная от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар". В частности, мощная экспресс-лаборатория позволит проводить до 70 тысяч исследований в час. В отделении эндоскопии пациенты смогут пройти бронхо-, гастро- и колоноскопию, необходимые для диагностики рака легких, желудка и колоректального рака. В отдельном строении разместится отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгена и маммографии. В распоряжении врачей будут также современные томографы и рентген-аппараты, способные обнаружить новообразования размером всего несколько миллиметров. Прием будут вести онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и другие специалисты.
Для наименее травматичных вмешательств оборудуется малая операционная, в которой установят С-дугу - хирургический рентген-аппарат с подвижным электронно-оптическим преобразователем, обеспечивающим максимальную детализацию изображений. Еще недавно такую технику можно было увидеть только в стационарах. К приему пациентов центр в Зюзино, как и еще два других, открытых при больнице N1 и Боткинской городской больнице, по словам главы города, будут готовы уже в этом году.
Мэр напомнил, что несмотря на пандемию, помощь онкологическим больным в столице не останавливалась ни на минуту, ни на один день. Более того, объем стационарной помощи больным даже на треть увеличился. И вот впереди еще одно новшество: у каждого онкопациента появится свой персональный помощник.
Старт новому проекту с таким названием в четверг также дал Собянин. Он напомнил: "Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию. Все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела, больной оставался один на один со своими проблемами".
Запуск системы персональных помощников в корне изменит ситуацию."Если больной захочет, к нему прикрепят персонального помощника с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи".
Функции помощников взяли на себя сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Они помогают своим подопечным записаться на прием к нужным врачам, на сдачу анализов и назначенные исследования, напоминают о предстоящем визите к доктору, вносят информацию в городской канцер-регистр, решают возникающие проблемы.
О том, как прибегнуть к помощи такого персонального помощника, пациенту подскажут на самом начальном этапе лечения, в поликлинике, при направлении к врачу-онкологу.
При согласии ему вручат карточку с телефоном будущего персонального помощника.