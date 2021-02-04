Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве с каждым днем движется к улучшению. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения, - объяснил он в эфире телеканала "России 24". - Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться.
Сегодня столица по уровню заболеваемости, по словам Собянина, находится в сентябрьских показателях.
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано
Снимать запрет на проведение массовых мероприятий в Москве пока преждевременно, сообщил телеканалу "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.
По его словам, из-за угрозы распространения коронавируса рано отменять и домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поскольку они по-прежнему находятся в группе риска.
На данный момент, добавил мэр, около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию против COVID-19. Около 400 тысяч из них первую прививку уже сделали.