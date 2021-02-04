Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве с каждым днем движется к улучшению. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

- Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения, - объяснил он в эфире телеканала "России 24". - Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться.

Сегодня столица по уровню заболеваемости, по словам Собянина, находится в сентябрьских показателях.