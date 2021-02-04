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04.02.2021 18:30
Рубрика: Общество

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Текст: Сергей Жуков

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве с каждым днем движется к улучшению. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения, - объяснил он в эфире телеканала "России 24". - Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться.

Сегодня столица по уровню заболеваемости, по словам Собянина, находится в сентябрьских показателях.

Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано

Текст: Сергей Жуков

Снимать запрет на проведение массовых мероприятий в Москве пока преждевременно, сообщил телеканалу "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.

Фото: iStock
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По его словам, из-за угрозы распространения коронавируса рано отменять и домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поскольку они по-прежнему находятся в группе риска.

На данный момент, добавил мэр, около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию против COVID-19. Около 400 тысяч из них первую прививку уже сделали.

В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе
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