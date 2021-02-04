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04.02.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь

Текст: Иван Егоров

В четверг Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца 23-летнего Павла Грин-Романова, который 31 января на несанкционированной акции распылил газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОН. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Грин-Романова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ - в применении насилия в отношении представителя власти.

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Чуть позже Пресненский суд по этой же статье отправил под стражу до 3 апреля жителя Мурманской области Александра Глушкова. По версии следствия, 31 января во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Глушков нанес несколько ударов в голову и по туловищу сотруднику ОМОН. На допросе мужчина, который временно находился в Москве, полностью признал свою вину.

Параллельно Солнцевский суд Москвы рассмотрел административное дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь за неповиновение сотруднику полиции 17 января в аэропорту "Внуково". Как сообщили "РГ" в пресс-службе суда, Соболь признана виновной по ст. 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Ей назначен административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

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