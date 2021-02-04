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04.02.2021 00:11
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре страны до минус 26

Текст: Ольга Игнатова
Начало последнего зимнего месяца в центре европейской территории выдалось морозным. И холодать будет изо дня в день. К началу следующей недели ночные температуры больше будут напоминать январские. Виной всему - холод, скопившейся в тыловой части южного циклона. Этот циклон уже добрался до северо-восточных регионов страны.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Заметное похолодание начнется с пятого февраля. В столичном регионе ночью до минус 14 градусов, днем - минус 9...11. Шестого февраля еще холоднее - ночью минус 13...18, днем - минус 10...15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем - до минус 17 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людимила Паршина.

Фото: iStock
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Новая неделя также начнется с морозной погоды. В понедельник, восьмого февраля, по предварительным расчетам, в столичном регионе прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25-ти градусов, а в ночь на вторник - даже до минус 26-ти. Днем в понедельник и вторник минус 13...18 градусов, без осадков.

При этом похолодание будет довольно устойчивым - ждать быстрого потепления не стоит. Для начала февраля такой холод - настоящая аномалия.

Но если столичных жителей погода будет испытывать на прочность морозами, то тех, кто живет южнее Москвы, еще и засыплет снегом или зальет дождями. Так, пятого февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья. Испортится погода в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области - там сильные дожди со снегом. Сильный снег ожидается и на севере - в Архангельской области.

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