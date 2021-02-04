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04.02.2021 15:18

В мэрии Белгорода прошел прием граждан

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Василий Голиков провел прием граждан по личным вопросам. Белгородцы обратились в администрацию с жилищными, социальными вопросами и проблемами, связанными со здоровьем и трудоустройством. Руководитель управления социальной защиты населения Белгорода Наталья Тимофеева также принимала участие в беседе с жителями города.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Три посетителя - люди с ограниченными возможностями - пришли на прием с просьбой оказать материальную помощь и улучшить бытовые условия. Жилье в свое время им предоставили бесплатно как детям-сиротам. Сейчас требуется ремонт, необходима бытовая техника.

Наталья Тимофеева пояснила, что управление социальной защиты населения оказывает им помощь в пределах выделенных из бюджета средств, также выплачивается пенсия.

Фото: Мэрия Белгорода
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Василий Голиков дал поручение специалистам управления посетить обратившихся за помощью, чтобы на месте составить подробный список необходимой поддержки. Также проработать вопрос трудоустройства белгородцев через Центр занятости с учетом возможностей здоровья.

Еще с одной жительницей Белгорода, которая не смогла лично прийти на встречу по состоянию здоровья, Василий Голиков пообщался по телефону. Пожилая женщина попросила приобрести говорящий глюкометр и выделить жилье. Медицинский аппарат белгородке привезут домой, а сотрудники жилищного управления и проконсультируют по вопросу улучшения условий проживания.

Напомним, что записаться на прием к мэру и его заместителям можно по телефону (4722) 35-61-66. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

График приемов в I полугодии размещен здесь.

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