В мэрии Белгорода прошел прием граждан

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Василий Голиков провел прием граждан по личным вопросам. Белгородцы обратились в администрацию с жилищными, социальными вопросами и проблемами, связанными со здоровьем и трудоустройством. Руководитель управления социальной защиты населения Белгорода Наталья Тимофеева также принимала участие в беседе с жителями города.

Три посетителя - люди с ограниченными возможностями - пришли на прием с просьбой оказать материальную помощь и улучшить бытовые условия. Жилье в свое время им предоставили бесплатно как детям-сиротам. Сейчас требуется ремонт, необходима бытовая техника.

Наталья Тимофеева пояснила, что управление социальной защиты населения оказывает им помощь в пределах выделенных из бюджета средств, также выплачивается пенсия.

Василий Голиков дал поручение специалистам управления посетить обратившихся за помощью, чтобы на месте составить подробный список необходимой поддержки. Также проработать вопрос трудоустройства белгородцев через Центр занятости с учетом возможностей здоровья.

Еще с одной жительницей Белгорода, которая не смогла лично прийти на встречу по состоянию здоровья, Василий Голиков пообщался по телефону. Пожилая женщина попросила приобрести говорящий глюкометр и выделить жилье. Медицинский аппарат белгородке привезут домой, а сотрудники жилищного управления и проконсультируют по вопросу улучшения условий проживания.

Напомним, что записаться на прием к мэру и его заместителям можно по телефону (4722) 35-61-66. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

График приемов в I полугодии размещен здесь.