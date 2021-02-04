В Московском зоопарке родился птенец пеликана

Птенец кудрявого пеликана появился на свет в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба учреждения. Малыш весит 700 граммов и уже может сам проглотить небольшую рыбу.

Кудрявый пеликан занесен в международную Красную книгу. Численность этого вида пеликанов снижается с каждым годом, кудрявые пеликаны близки к полному исчезновению. В Московском зоопарке эти птицы сейчас живут в зимнем павильоне "Птицы и бабочки тропиков". А весной малыш с родителями переедет в открытый вольер "Болото", где будет учиться плавать.

"Нашим сотрудникам удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным", - рассказала генеральный директор Светлана Акулова.