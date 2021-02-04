В Москве аренда жилья подорожает на 10-12 процентов

В течение этого года аренда жилья в Москве может подорожать на 10-12 процентов. Такой прогноз озвучили специалисты компании "ДОМ.РФ", предсказав оживление рынка после просадки в 2020-м.

По данным аналитиков, в конце прошлого года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры без учета Центрального округа составила 36 тысяч рублей в месяц, что ниже уровня 2019-го на 8 процентов. По "двушкам" и "трешкам" также отмечается 10-12 процентное снижение: их средние ставки соответственно составляют 49,2 и 83,5 тысячи рублей.

Показатели снизились за счет отъезда многих специалистов в регионы - там можно было работать на удаленке, получая московскую зарплату. Те же, кто остался в Москве, стали выбирать только из тех квартир, где можно быстро оборудовать место под домашний офис. Значительная масса квартир осталась невостребованной, что повлекло снижение цен.

А после снятия большинства антиковидных ограничений, цены снова поднимутся, считают в "ДОМ.РФ".