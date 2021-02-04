В Москве обокрали актрису Олесю Железняк

У известной актрисы Олеси Железняк похитили 50 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Олеся Железняк сама обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковского счета кто-то списал деньги. Хотя данные своих карт звезда никому не предоставляла. Полиция приняла заявление, проводится проверка с решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что Олеся Железняк является одной из самых узнаваемых актрис страны. Она играет в "Ленкоме", исполнила множество ролей в кино. Среди наиболее известных образов - персонажи сериалов "Моя прекрасная няня" и "Сваты".