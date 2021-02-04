В Москве пьяный водитель напал на инспектора ДПС

На юге Москвы пьяный водитель Mercedes напал на автоинспектора, сообщает пресс-служба управления ГИБДД столицы.

Сотрудники ДПС, которые несли службу на Кантемировской улице, пытались остановить Mercedes, водитель которого грубо нарушил ПДД. Нарушитель не остановился, но сумел доехать только до Домодедовской улицы. За это время он проехал на красный свет, выезжал на встречную полосу.

Когда инспектор ДПС попытался задержать злоумышленника, нарушитель напал на представителя власти. Тем не менее, нарушителя утихомирили и доставили в суд. Его арестовали на 13 суток. Выяснилось, что водитель уже был лишен прав, и было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".