В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада

Столичных водителей призвали к максимальной осторожности на дорогах: в ближайшие часы в регионе серьезно ухудшится погода, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Уже в 17:00 может начаться мощный снегопад, на дорогах возможна гололедица. "По возможности, выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость", - призывают представители дептранса.

В то же время об ухудшении погоды в послеобеденные часы сообщают и в ГУ МЧС по Московской области. Отмечается, что снегопад начнется в юго-западных районах региона и пойдет на северо-восток. Из-за снегопада и гололеда Гидрометцентр объявил в столичной агломерации повышенный "желтый" уровень погодной опасности до утра 5 февраля.