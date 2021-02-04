В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели

Основные ограничения, введенные в Подмосковье в связи с пандемией коронавируса, могут снять к концу недели. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил в эфире "России 1".

В первую очередь, речь идет об ограничениях на работу музеев и ночных клубов. Сейчас в регионе действует запрет на проведение развлекательных мероприятий в клубах и ресторанах с 0:00 до 8:00.

Ограничения планируется снимать в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Параллельно ежедневно от этой инфекции прививаются 6-7 тысяч жителей региона.