В Рязани девочка выжила после падения с 16-го этажа

В Рязани 12-летняя школьница упала с 16-го этажа и осталась жива. Сейчас девочка находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Ромашкина.

Трагедия произошла накануне вечером. Школьница упала с 16-го этажа жилого дома. Она получила тяжелые травмы внутренних органов, а также черепно-мозговую травму.

В настоящее время, как уточнили в прокуратуре со ссылкой на региональный минздрав, ребенку сделана операция. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку, на место выезжал прокурор Московского района Рязани. Правоохранителям предстоит проверить соблюдение законодательства о предупреждении безнадзорности. Также будет дана оценка исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка. Проверка поставлена на контроль в облпрокуратуре.