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04.02.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

В Воронеже задержали главу филиала крупного петербургского вуза

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Двух руководителей филиала Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова подозревают во взяточничестве. Директор Валентина Сухова и ее заместитель по учебной работе Наталия Сафонова задержаны, скоро им предъявят обвинение.

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Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в основу уголовного дела легли материалы воронежского УФСБ и полиции.

Правоохранители считают, что с 2019 по 2020 год должностные лица государственного вуза неоднократно получали денежные средства от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ. Общая сумма обогащения, как предполагается, превысила один миллион рублей.

Возбуждено дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ). В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Расследование продолжается

Университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова расположен в Санкт-Петербурге, имеет несколько филиалов на северо-западе страны, а также в Москве и Воронеже.

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