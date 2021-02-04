Вечером в четверг в столице может выпасть до 10 мм осадков

В столичном регионе в вечерние часы выпадет до 10 мм осадков. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Наиболее интенсивные заряды снега, метель возможны с 18:00 до 21:00. Всего может выпасть до 10 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы, которая для февраля составляет 36 мм", - сказала Позднякова.

Она напомнила, что вместе со снегом в регион придет и мороз. Так, уже вечером в четверг воздух остынет до -5 градусов, а утром в пятницу на термометрах будет -8... -15. Пик мороза придется на воскресенье, когда в ночные часы похолодает до -22... -23 градусов.