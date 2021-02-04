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04.02.2021 16:28
Рубрика: Власть

Власти Москвы объяснили порядок реновации

Текст: Сергей Бабкин

Программа реновации, которая реализуется в Москве, не будет откорректирована после вступления в силу федерального закона о комплексном развитии территорий. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Фото: iStock
В Москве аренда жилья подорожает на 10-12 процентов

"Программа реновации основывается на постановлениях столичного правительства, принятых в 2017 году", - подчеркнул Рафик Загрутдинов. Вместе с тем глава департамента подчеркнул, что закон о комплексном развитии территорий - нужный и полезный. Этот нормативный акт предполагает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве введен первый миллион квадратных метров жилья.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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