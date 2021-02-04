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Рубрика: Экономика

Власти Москвы создали антиковидный пакет для бизнеса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичный штаб по защите бизнеса создал антивирусный пакет - сборник антиковидных инструкций, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Этот сборник повышает правовую грамотность предпринимателей, позволяет собрать доказательства того, что бизнес действительно проводит антиковидные мероприятия. Также документ позволит контрольным органам точнее определять, кем именно допущены нарушения - компанией или одним из должностных лиц этого предприятия. Это позволит избежать серьезных расходов на штрафы.

В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных санитарных требований. Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. С антивирусным пакетом можно ознакомиться здесь.

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