Власти Москвы создали антиковидный пакет для бизнеса

Столичный штаб по защите бизнеса создал антивирусный пакет - сборник антиковидных инструкций, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Этот сборник повышает правовую грамотность предпринимателей, позволяет собрать доказательства того, что бизнес действительно проводит антиковидные мероприятия. Также документ позволит контрольным органам точнее определять, кем именно допущены нарушения - компанией или одним из должностных лиц этого предприятия. Это позволит избежать серьезных расходов на штрафы.

В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных санитарных требований. Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. С антивирусным пакетом можно ознакомиться здесь.