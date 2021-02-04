За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством

Тимирязевский районный суд арестовал на 7 суток гражданина Франции и России Сирила Даниелу. Ему вменили участие в несанкционированной акции 2 февраля в центре Москвы. "Судебным постановлением от 4 февраля Даниелу признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Этой статьей предусмотрена ответственность за участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения", - сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Имеющий двойное гражданство мужчина будет отбывать арест в специальном приемнике. Стоит отметить, что Даниелу задержали с паспортом гражданина РФ. И только во время судебного заседания была предъявлена копия его французского паспорта.

"Интерфаксу" удалось пообщаться с франко-российским гражданином накануне его ареста. По его словам, он был задержан в районе Новокузнецкой, после бара пошел посмотреть, куда идут люди. Свое хорошее знание русского он объяснил тем, что часто бывает в России и поэтому так хорошо говорит по-русски. Он также рассказал, что по профессии географ и занимается геополитикой, а 3 февраля должен был вернуться в Париж.

К слову, если бы в похожей ситуации случайно оказался русский географ в Вашингтоне рядом с Капитолием, когда его штурмовали протестующие, то неделей ареста он бы точно не отделался. А уехал бы надолго в американскую тюрьму, как шпион ГРУ или ФСБ. И об этом сразу бы протрубили все американские СМИ. Российский суд ограничился семью сутками ареста. Кстати, представителей дипмиссии Франции в Тимирязевском суде замечено не было.

"Представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, отметив разницу в подходах представителей иностранных государств к другому процессу, где в минувший вторник судили российского гражданина Навального.

"В этой связи нельзя не заметить высокий интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина со стороны представителей иностранных государств, на что мы обращали внимание в день выездного судебного разбирательства в Мосгорсуде", - сказала Солопова.

Что касается просьбы о свидании осужденного блогера Алексея Навального с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, то, по ее словам, это решение будет принято Симоновским районным судом.

"С учётом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда от 02.02.2021 не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом Москвы. И, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - пояснила официальный представитель Мосгорсуда.