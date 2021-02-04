Бизнес на Колыме выступил против ужесточения правил продажи алкоголя

Власти Магаданской области разместили на официальном портале правовой информации законопроект, касающийся регулирования продажи алкоголя. Документ предлагает запретить реализацию горячительных напитков в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах и пристроенных к ним помещениях.

Появление законопроекта ожидаемо, ведь в последние годы, согласно различным рейтингам, Колыма уверенно занимает лидирующие позиции среди самых "пьющих" регионов страны. Тем не менее недовольные нашумевшим законопроектом нашлись сразу. В первую очередь это представители бизнеса. Чего греха таить, основную выручку продовольственные магазины делают не на молоке и хлебе, а именно на продаже алкоголя. Предприниматели предупреждают: введя такие запреты, в итоге можно получить пустые помещения без арендаторов, снизившиеся налоговые поступления в бюджет города, отсутствующие в шаговой доступности торговые точки и оставшихся без работы людей.

- По самым малым подсчетам, пострадает тысяча работников. Помимо этого многие уйдут в тень. Те, кто останется торговать без алкоголя, могут начать продажу из-под полы либо организовать доставку. Это не заставит людей пить меньше. В любом случае ситуация повлечет повышение цен. Пострадает облик города - нас ждут потухшие окна, пробитые стекла опустевших зданий и так далее. Я не вижу ни одного плюса, кроме улучшения статистических данных, - говорит замдиректора одной из торговых компаний Дмитрий Волчков.

Предприниматель Михаил Казаков отмечает, что принятие этого законопроекта распределит горячительное по другим торговым точкам (отдельно стоящим магазинам), но никак не поможет победить алкоголизм в регионе.

Кроме всего прочего, бизнесмены указывают на возможное появление теневого производства и продажи алкоголя. Вполне вероятно и увеличение числа нетрезвых водителей за рулем, которые будут отправляться в работающие поодаль магазины "за добавкой".

Предприниматели указывают на возможное появление теневого производства и реализации горячительного, а также увеличение числа нетрезвых водителей за рулем

Как считает председатель городской думы Сергей Смирнов, ситуация во многом надумана.

- У магаданцев вообще нет проблем с алкоголем, вопреки цифрам статистики. Последние учитывают и вахтовиков, а это более 65 тысяч человек ежегодно. Сейчас все больше жителей Колымы приобщаются к спорту, к здоровому образу жизни. Это очевидно. Строятся ФОКи, новые спортплощадки, а именно спрос порождает предложение, как всем известно. Я - противник алкоголя, но бороться с этой проблемой надо другими методами, - утверждает он.

Мнение представителей бизнеса пообещали учесть. Во всяком случае, глава муниципального образования "Город Магадан" Юрий Гришан намерен подготовить обращение на имя губернатора с просьбой о доработке законопроекта.

Мнение

Эдуард Козлов, первый заместитель председателя Магаданской областной думы:

- У нас уже была попытка ограничить торговлю алкоголем в жилых домах. Но тогда вмешалась прокуратура, ссылаясь на нарушение принципов конкуренции: получалось, что предприниматели находятся в разных условиях.

Я считаю, что этот законопроект самой проблемы не решит. В нашем городе три канала сбыта алкогольной продукции. Первый - магазинчики, которые находятся в жилых домах, пристройках или отдельно стоящих зданиях и павильонах. В них торгуют и продуктами питания. Второй - точки продажи, оформленные как организации общепита, в простонародье "наливайки". Они не подпадают под региональное законодательство и не регулируются на местном уровне. Третий канал - это интернет-магазины, их очень много, и они также существуют без контроля. Подпольную продажу суррогата я сейчас не рассматриваю.

Только один из вышеперечисленных каналов - это легальная торговля алкогольной продукцией в магазинах, расположенных в том числе в многоквартирных домах. Надо понимать, что эти точки несут еще и определенную нагрузку, они торгуют хлебом, молоком и другими необходимыми товарами с социальными наценками. И зачастую для них продажа алкоголя - единственный способ сохранить рентабельность.

Приняв этот закон, мы будем работать только с одним каналом продаж. Два останутся бесконтрольными, и им по сути будет позволено продавать больше обычного.