В нашей отрасли новые проблемы приходят, откуда не ждали. И во вполне полезных постановлениях и инструкциях сплошь и рядом обнаруживаются абсурдные требования.

Вот правительственное постановление о лесовосстановлении. Нет, оно хорошее и правильное - если ты занимаешься лесозаготовкой, то обязан лес восстановить. В Иркутской области, к примеру, уже весь кедр вырубили. Но опять всех причесали под одну гребенку. Как мы, старатели, можем восстанавливать леса? Это наука, которая у нас и прежде-то применялась без особого успеха.

В Магаданской области лес­промхозы, которые должны бы этим заниматься профессионально, "успешно" ликвидировали в 1990-е годы. А то, что они делали, я видел своими глазами. Сосна и кедр из Приморья у нас не растут, даже колымская лиственница имеет свой подвид, ту, что есть в Центральной Сибири, здесь не вырастишь.

В 1976 году в нашем Тенькинском районе школьники почти месяц работали, высаживали саженцы лиственницы. При этом на болотистой почве. Принялось процентов сорок. Прошло 44 года, и я снова увидел эту деляну - деревьев осталось еще меньше, а из тех, что выжили, самое большое было с новогоднюю елочку. Ну не растут они там! Это чиновник решил: здесь будем сажать. И дела ему нет, что на болоте лиственница не примется. А вот если ты вырубил там, где растет деловая лиственница, то да, надо по технологии выкорчевать пни и посадить новые деревья, там они примутся. А не так, как с нами поступили - не глядя выделили участок для посадок.

Получается, старатели должны бросить добывать золото и заняться выращиванием леса?

Обязали нас на площади в 109 гектаров высадить саженцы. Это вообще чушь - на болоте посадить лес. На этих болотах, что нам дали лесники, мы никогда в жизни не работали, да они еще и залезли в чужой лицензионный участок. Получается, мы там лес высадим, а другое предприятия начнет производить горные работы. Но в постановлении написано: "в регионе". А где? В горах? В горельниках? На болоте? На чужом участке?

С этим столкнулись сейчас все предприятии отрасли, и это в очередной раз говорит о квалификации и компетентности чиновников и их подходе к делу.

И опять в бумагах чиновничьих ничего не поймешь. Вроде там сказано, что горнодобывающие предприятия могут и не вести лесовосстановительные работы - воспроизводство леса произойдет самозарастанием. И это правильно! На тех полигонах, отвалах, где мы работали, через 10-15 лет уже лес стоял. Лесовосстановление - несвойственная недропользователям функция. После посадки за лесом надо ухаживать, нельзя ткнуть в землю саженцы и пойти дальше. Получается, мы должны бросить добывать золото и заняться выращиванием леса?

Мы, как только берем лесоотвод, начинаем платить. В прошлом году - порядка 15 миллионов рублей земельного налога. Так берите оттуда средства и проводите лесопосадки в тех местах, где это будет действительно эффективно. Ну, может, еще какой-то дополнительный налог нужен на лесовосстановление, но в разумных пределах.

Что ж, будем добиваться своего. Пишем в соответствующие инстанции, стараемся разъяснить сложившуюся ситуацию чиновникам. А по-хорошему, надо те площади, на которых мы добываем золото, переводить из лесного фонда в промышленные земли, тогда и проблема отпадет. В советское время так и было: если ты получаешь участок для разработки, земля автоматически из лесхоза переходит в земли промышленности. Другого разу­много пути решения проблемы я не вижу.