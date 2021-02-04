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Рубрика: Происшествия

Хабаровчанин получил реальный срок за звонок о "бомбе"

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске вынесли приговор ранее судимому за грабеж местному жителю, который обвинялся в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (часть вторая статьи 207 УК РФ).

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Установлено, что мужчина в сентябре прошлого года по телефону сообщили, что в одном из самолетов на местном аэродроме якобы заложено два килограмма тротила. Спасательные службы осмотрели все воздушные судна и территорию, но взрывного устройства не обнаружили, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали ущерб за ложный вызов в пользу Станции первой медицинской помощи и ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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