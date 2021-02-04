Ровно год дальневосточники испытывают регулярный дефицит овощей на прилавках магазинов. Причина - закрытие границ с Китаем. Как регионы пытаются поднять уровень самообеспечения сельхозпродукцией, выясняли корреспонденты "РГ".

Один из способов увеличения объема местной продукции - выделение бюджетных субсидий на оборудование для тепличных комплексов. Фото: Инесса Доценко

Некому работать

О недостаточном обеспечении Приморья продуктами собственного производства знали всегда. Закрытие границ год назад в очередной раз напомнило о проблеме. Весной 2020-го в крае начали обсуждать новые параметры доктрины продовольственной безопасности.

- Молока и молокопродуктов, овощей нужно производить 90 процентов потребляемого, картофеля и зерна - 95, мяса и мясопродуктов - не менее 85, семян - 75 процентов, - ставил задачу в марте прошлого года региональный министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Сегодня, спустя год, Приморье закрывает свои потребности в картофеле на 100 процентов, в овощах - только на 38. Определенно можно утверждать, что зависимость от поставок из других регионов России и из КНР сохраняется. Когда в минувшем декабре Китай в очредной раз закрыл пункты пропуска на границе из-за антиковидных мероприятий, в край за неделю до этого во избежание дефицита на Новый год импортировали 111,8 тонны капусты, 152,1 - баклажанов, кабачков, тыквы, лобы, редиса и имбиря, а также грибов, свеклы и моркови.

Продовольственную безопасность в Приморье намерены обеспечить путем технической модернизации производства. По словам Андрея Бронца, в 2022 году планируют построить современные овоще- и картофелехранилища с автоматизированными системами контроля микроклимата общей мощностью более 15 тысяч тонн. Считается, что запущенный в прошлом году тепличный комплекс в ТОР "Михайловский" даст первую продукцию уже в феврале. Мощность предприятия - около восьми тысяч тонн свежих огурцов, помидоров, салата в год.

Сохраняется и зависимость местных производителей от рабочих рук из-за рубежа.

- Сейчас главная проблема овощеводства - нехватка трудовых ресурсов. Хозяйствам предстоит заместить 1800 китайских работников, которые ранее работали на выращивании овощей, но покинули край в период пандемии, - говорит член комитета по продовольственной политике и природопользованию местного парламента Александр Петухов.

Ситуацию попытались исправить заменой иностранных рабочих студенческими отрядами сельхозакадемии и осужденными, находящимися в ведении системы ГУФСИН. Но полностью решить проблему такими мерами не удалось.

По цене мяса

В сахалинском минсельхозе недавно очередной раз отчитались, что "картофеля местного производства достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения".

В 2020-м после сбора урожая заложили на хранение свыше 46 тысяч тонн клубней, хотя в планах значилось меньше. Урожайность в сельхозпредприятиях возросла на 8,4 процента по сравнению с показателями предыдущего года.

Свои помидоры-огурцы тоже есть. В минувшем году собрали свыше 23 тысяч тонн овощей открытого грунта и десять тысяч тонн - защищенного.

- Полученного количества при надлежащем хранении достаточно для снабжения населения области, - подвели итоги чиновники.

Кстати, ровно год назад минсельхоз РФ похвалил Сахалинскую область как самый обеспеченный овощами регион страны.

Главная проблема овощеводства в Приморье - нехватка трудовых ресурсов. Хозяйствам предстоит заместить 1800 китайских работников

Но радужные отчеты - одно, а мнение жителей области - совсем другое. Люди жалуются, что походы в магазин за овощами и фруктами опустошают кошельки. Несильно цены кусаются лишь на картофель, морковь и свеклу - их продают по 46, 59 и 39 рублей за килограмм соответственно.

- Зато кило сахалинских огурцов стоит 234 рубля, а помидоров - 390 рублей. Томаты мы продаем по той же цене, что свиную лопатку и грудинку! - сокрушается продавщица Марина в маленьком магазинчике в Корсакове. - Овощи из Китая тоже дорогие: помидоры - 300 рублей, перец болгарский - 390. И цены растут постоянно.

Рост есть, товара нет

В Хабаровском крае к 2024 году планируют увеличить объем производства местных овощей почти в три раза.

- Мы получили установку от правительства РФ - достичь уровня самообеспеченности не ниже среднероссийского. Сейчас этот показатель по России составляет 87 процентов, в крае в среднем - 30 процентов, - отмечают в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. - Для обеспечения жителей овощами необходимо построить еще 30 гектаров зимних теплиц.

Один из способов, с помощью которого борются за увеличение объема местной продукции, - выделение субсидий из краевого бюджета на возмещение части прямых затрат сельхозпроизводителям на приобретение технологического оборудования для тепличных комплексов. В декабре 2020 года такую помощь получили три организации. Между ними разделили 17,5 миллиона руб­лей. В нынешнем году введут еще одну меру поддержки, которая позволит за счет средств федерального центра возместить до 20 процентов капитальных затрат при строительстве тепличных комплексов.

Эффект от этих действий заметен. Если в 2019 году в зимних теплицах произвели 1995,8 тонны овощей, то в 2020-м - 2466,3. Но пока этого объема явно недостаточно, чтобы сделать регион независимым от привозной продукции.

- Ситуация такая же, как и год назад, когда из-за закрытия границы с КНР прилавки хабаровских магазинов опустели. Как только поставки прекращаются, начинается рост цен и дефицит, - признается директор продуктового интернет-магазина в Хабаровске Екатерина Иванова. - Есть, конечно, российская продукция. Вопрос только в том, кто готов покупать помидоры, огурцы и кабачки за 500 рублей за килограмм, ведь они летят с западной части России.

Прямая речь

Максим Аликин, генеральный директор предприятия - оптового продавца сельхозпродукции в Комсомольске-на-Амуре:

- Сегодня мы можем и должны сами себя обеспечивать картофелем и овощами. Опыт советского периода показывает, что это возможно. Как-то в музее посмотрел экспозицию плакатов советского периода, выпущенных в Хабаровском крае. И запомнился мне один плакат 1945 года с лозунгом "Расширим картофельно-овощную базу вокруг городов Хабаровского края". То есть представьте: война, разруха, а в зоне рискованного земледелия собираются увеличивать посевные площади. И ведь получилось!