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Рубрика: Происшествия

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за убийство братьев

Текст: Артем Красиков

36-летний житель Комсомольска-на-Амуре осужден за двойное убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края.

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Распивая алкоголь в квартире, три брата начали выяснять отношения. Подсудимый нанес своим родственникам не менее 67 ударов руками и ногами. В результате двое участников драки скончались.

Свою вину обвиняемый не признал, объясняя свои действия необходимой обороной.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскан один миллион рублей в счет возмещения причиненного вреда.

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