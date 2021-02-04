Жителей Ногликского района на севере Сахалина взбудоражила весть о том, что в ближайшем будущем им придется соседствовать с опасным производством - переработкой нефтяных отходов.

По словам побывавшего на стройплощадке руководителя общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, возведение предприятия по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов началось вблизи поселка Горячие Ключи. Используемый для этого участок площадью 8,13 тысячи квадратных метра получил по программе "Дальневосточный гектар" житель Москвы Максим Яницкий в феврале 2020 года.

Как утверждает общественник, администрации Ногликского района московский бизнесмен не говорил точно, что именно будет на "гектаре". Проект удачно вписался в перечень разрешенных на наделе видов деятельности - недропользование, нефтехимическая промышленность, складские помещения, строительная промышленность. Но когда местные власти и жители узнали подробности, они не на шутку испугались.

Всего в нескольких сотнях метров от площадки расположены жилые дома, два завода по выпуску рыбопродукции. В этом районе протекает ручей, впадающий в богатый биоресурсами Ныйский залив.

Совсем рядом находится жемчужина Сахалина - Дагинские термальные источники, имеющие статус памятника природы.

- Строить такое предприятие здесь просто недопустимо. На мой взгляд, это нарушение целого ряда законов, мы готовим собственную правовую оценку и обращение в прокуратуру и контро­лирующие органы. Очевидно и то, что законодательство о "дальневосточном гектаре" нуждается в корректировке для исключения подобных сценариев в будущем, - считает Дмитрий Лисицын.

Рядом с площадкой находится жемчужина Сахалина - Дагинские термальные источники, памятник природы

У пользователя "гектара" свое мнение о происходящем. Как рассказал "РГ" Максим Яницкий, опасения сахалинцев напрасны: запускаемое производство абсолютно безопасно.

- Переработка нефтяных отходов - серьезная проблема Сахалина, мы ее подробно изучили. Есть подрядчики, которые нарушают законодательство при захоронении и переработке шламов, роют ямы. У нас никаких ям не будет, возведем герметичные деревянные бассейны с куполами. Нефтеловушками станем извлекать нефть и возвращать ее заказчику, оставшееся твердые фракции направим на строительство дорог, - описал планы Яницкий, отметив, что он намерен доказать, что можно работать с отходами "совсем по-другому".

Сотрудник пресс-службы правительства Сахалинской области Владимир Марченко, комментируя ситуацию корреспонденту "РГ", сообщил, что местные власти разводят руками. Поскольку выдачу "гектара" курируют федеральные чиновники, они и будут разбираться в хитросплетениях законодательства, с помощью которого получилось организовать опасное производство в таком месте.

- Для определения законности планируемой хозяйственной деятельности информацию, размещенную в СМИ, региональное министерство экологии направило в адрес федеральных надзорных органов и в органы местного самоуправления. Данная ситуация взята министерством на контроль, - отметил Марченко.