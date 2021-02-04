Новости

Власти США не приняли решение о выводе войск из Афганистана 06:02
Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае 05:40
Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса 05:31
SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink 05:13
Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане 05:10
НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ 04:46
Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook 04:34
Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске 04:16
Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше 04:00
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине 00:36
Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы 00:28
СМИ сообщили об обстреле юга Сирии со стороны Израиля 00:12
Фура после аварии перегородила МКАД 03.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы 03.02.2021
Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия" 03.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 05:38
Рубрика: Общество

Кто в мешке?

Полученный на Сахалине надел "гектарщик" собрался превратить в базу переработки нефтяных отходов
Текст: Наталья Широкова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 23(8374)
Жителей Ногликского района на севере Сахалина взбудоражила весть о том, что в ближайшем будущем им придется соседствовать с опасным производством - переработкой нефтяных отходов.

По словам побывавшего на стройплощадке руководителя общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, возведение предприятия по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов началось вблизи поселка Горячие Ключи. Используемый для этого участок площадью 8,13 тысячи квадратных метра получил по программе "Дальневосточный гектар" житель Москвы Максим Яницкий в феврале 2020 года.

Как утверждает общественник, администрации Ногликского района московский бизнесмен не говорил точно, что именно будет на "гектаре". Проект удачно вписался в перечень разрешенных на наделе видов деятельности - недропользование, нефтехимическая промышленность, складские помещения, строительная промышленность. Но когда местные власти и жители узнали подробности, они не на шутку испугались.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
На вывоз из Арктики скопившегося металлолома не хватает денег

Всего в нескольких сотнях метров от площадки расположены жилые дома, два завода по выпуску рыбопродукции. В этом районе протекает ручей, впадающий в богатый биоресурсами Ныйский залив.

Совсем рядом находится жемчужина Сахалина - Дагинские термальные источники, имеющие статус памятника природы.

- Строить такое предприятие здесь просто недопустимо. На мой взгляд, это нарушение целого ряда законов, мы готовим собственную правовую оценку и обращение в прокуратуру и контро­лирующие органы. Очевидно и то, что законодательство о "дальневосточном гектаре" нуждается в корректировке для исключения подобных сценариев в будущем, - считает Дмитрий Лисицын.

Рядом с площадкой находится жемчужина Сахалина - Дагинские термальные источники, памятник природы

У пользователя "гектара" свое мнение о происходящем. Как рассказал "РГ" Максим Яницкий, опасения сахалинцев напрасны: запускаемое производство абсолютно безопасно.

- Переработка нефтяных отходов - серьезная проблема Сахалина, мы ее подробно изучили. Есть подрядчики, которые нарушают законодательство при захоронении и переработке шламов, роют ямы. У нас никаких ям не будет, возведем герметичные деревянные бассейны с куполами. Нефтеловушками станем извлекать нефть и возвращать ее заказчику, оставшееся твердые фракции направим на строительство дорог, - описал планы Яницкий, отметив, что он намерен доказать, что можно работать с отходами "совсем по-другому".

Сотрудник пресс-службы правительства Сахалинской области Владимир Марченко, комментируя ситуацию корреспонденту "РГ", сообщил, что местные власти разводят руками. Поскольку выдачу "гектара" курируют федеральные чиновники, они и будут разбираться в хитросплетениях законодательства, с помощью которого получилось организовать опасное производство в таком месте.

- Для определения законности планируемой хозяйственной деятельности информацию, размещенную в СМИ, региональное министерство экологии направило в адрес федеральных надзорных органов и в органы местного самоуправления. Данная ситуация взята министерством на контроль, - отметил Марченко.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно