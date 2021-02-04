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Рубрика: Происшествия

На Сахалине обесточенную больницу с ИВЛ запитали по резервной схеме

Текст: Наталья Широкова

Все медицинские подразделения Корсаковской центральной районной больницы, обесточенной накануне из-за аварии, подключены к резервному источнику питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Врачи работают в штатном режиме, в том числе в реанимации и службах экстренного реагирования.

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"Ни один аппарат ИВЛ не выведен из строя. Все пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, обеспечены потоковым кислородом", - отмечается в сообщении.

Коридорные проходы и вспомогательные помещения освещены аккумуляторными мобильными установками.

Авария не повлияла на лечебно-диагностический процесс в госпитале, за исключением проведения компьютерной томографии. После восстановления энергоснабжения диагностические исследования будут продолжены в полном объеме. Пациентов запишут на другое время.

Сейчас в стационаре Корсаковской ЦРБ проходят лечение 86 человек - им оказывают медицинскую помощь в соответствии с назначениями. С горячим питанием проблем нет.

Подземная линия энергоснабжения, как установили специалисты, вышла из строя за пределами больницы. Устраняют порыв сотрудники МУП "Районные электрические сети". Они планируют управиться с поломкой в течение дня.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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