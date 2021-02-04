Следственный комитет закончил дело о контрабанде краба из России

Главное следственное управление СК объявило об окончании работы по громкому уголовному делу о том, как уходили из страны наши морские богатства.

Итак, завершено расследование против Евгения Пекаря по факту "пособничества в осуществлении контрабандных поставок за пределы Российской Федерации живого краба в крупном размере". Дело теперь отправлено в прокуратуру.

В 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в Китай. Вывозимый из России товар декларировался в адрес также подконтрольных Кану иностранных компаний по существенно заниженной цене, в то время как в Китае он реализовывался по рыночной стоимости, объяснили в СК.

В 2017 году Пекарь по указанию Кана при организации контрабандных поставок осуществлял непосредственное предоставление недостоверных сведений о стоимости товара в таможенные органы Российской Федерации и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями.

В Следственном комитете подчеркнули, что Пекарь вину признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выделенное в отношении него в отдельное производство уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения и последующей передачи в суд.

Скрывшемуся за пределами страны Кану предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован.

В СК говорят, что сейчас продолжается "выполнение следственных действий по закреплению доказательств его вины и розыску". А ещё устанавливаются другие соучастники преступлений.