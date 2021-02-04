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Рубрика: Власть

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Определены цели развития лесной отрасли на ближайшее десятилетие
Текст: Татьяна Дмитракова (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 23(8374)
Правительство РФ утвердило Стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года.
На Дальний Восток приходится половина лесного фонда России. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости На Дальний Восток приходится половина лесного фонда России. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
На Дальний Восток приходится половина лесного фонда России. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

- Главные цели этого документа - повысить эффективность лесной отрасли, удвоить ее вклад в ВВП страны, способствовать дальнейшему развитию нашей экономики, - подчеркнул глава кабинета Михаил Мишустин. - В стратегии есть и существенная природоохранная составляющая. Она закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Прежде всего за счет эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами.

По мнению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, необходимость в таком документе назрела давно.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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- Если лесная промышленность показывает хорошую динамику роста, то лесное хозяйство - нет. Например, в промышленности добавленная стоимость увеличилась на 5,2 процента, занятость - на 23. А в лесном хозяйстве в это же время - кадровый дефицит, большой разрыв между площадями восстановленного леса и насаждениями, которые гибнут в пожарах, от болезней или срублены. Поэтому разработанная стратегия построена по принципу: какие действия необходимо совершить, чтобы исправить текущую ситуацию и выйти на ключевые показатели, - отметил руководитель минприроды.

На Дальний Восток приходится половина лесного фонда России. Неудивительно, что в регионах ДФО к стратегии отнеслись с особым вниманием.

- Это актуальный и своевременный документ. Он интегрирует два крупных блока: экономический, связанный с коммерческим использованием лесных ресурсов, и природоохранный, воспроизводственный, - указал зампред правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников. - Воспроизводственное направление определяет новые и нужные решения в части лесного планирования, лесоустройства, охраны и восстановления лесов. Названо важное решение о передаче или централизации полномочий и функций по осуществлению лесоустроительных работ на федеральный уровень. Сегодня ситуация с проведением этой работы в регионах, и не только в Хабаровском крае, сложная. Введенный в 2007 году механизм передачи полномочий с федерального уровня на региональный с субвенциями из федерального бюджета обернулся ежегодным недофинансированием и серьезным дефицитом средств в лесничествах. В итоге в нашем крае лесоустроительные материалы безнадежно устарели: порядка 80 процентов из них имеют давность 15 лет и более. А ведь на базе этих материалов арендные участки передаются бизнесу, в том числе под приоритетные инвестиционные проекты. Без достоверной оценки потенциальной ценности ресурсов!

Экономическая часть стратегии раскрывает дополнительные условия коммерческого использования лесных ресурсов. В частности, руководство страны сохраняет линию на отказ от экспорта необработанных лесоматериалов и стимулирование переработки древесины на территории России. Напомним, за последние годы принят ряд решений, направленных на повышение степени передела. В 2020-м пошлина на вывоз кругляка составила 60 процентов, в 2021-м - 80. Запретительные меры должны сделать нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж. А в 2022 году экспорт круглого леса будет запрещен.

В Хабаровском крае лесоустроительные материалы безнадежно устарели: порядка 80 процентов из них имеют давность 15 лет и более

- При этом в Стратегии развития лесного комплекса определены решения по поддержке, стимулированию создания перерабатывающих мощностей. В частности, за счет предоставления льготного финансирования субъектам малого и среднего бизнеса. Для Хабаровского края это действительно актуально. У нас на лесном рынке работают примерно 300 компаний, из них 260 - те самые субъекты малого и среднего предпринимательства. Лишь у чуть более чем 100 компаний есть собственные перерабатывающие мощности. Времени до полного запрета на вывоз круглого леса, необработанных материалов осталось немного, и требуются реальные инструменты по предоставлению льготного целевого финансирования под проекты малых компаний, - считает и.о. министра промышленности Хабаровского края Сергей Денисенко.

Новый документ оценил и бизнес.

- Вектор стратегией задан правильно. Но для представителей бизнеса пока совершенно непонятна наша роль в этом документе. В нем написано об увеличении добавленной стоимости, сокращении числа незаконных рубок, интенсивном лесопользовании, росте налогов и занятости. Про бизнес там ничего не говорится. И потом стратегия четко разделяет лесную промышленность и лесное хозяйство. На что будет больший акцент, предпринимательскому сообществу пока неясно. Но мы уже оценили позицию минприроды по поводу лесонарушений. В 2020 году было совершено 36,4 тысячи таких эпизодов (включая незаконную вырубку), в том числе 2,7 тысячи - на Дальнем Востоке. Глава минприроды Александр Козлов отметил: это стало возможным по той лишь причине, что люди, которые занимаются надзором, контролем и охраной, - одни и те же лица. Не зря по поручению президента в Архангельской и Иркутской областях проводится эксперимент - полномочия контрольных органов в них переданы на федеральный уровень. Мы поддерживаем такой подход, ведь большая часть лесонарушений в РФ связана со злоупотреблениями со стороны чиновников, - уверен председатель ассоциации "Дальэкспортлес" Александр Сидоренко. - Подчеркну еще, что пока не разработаны ни финансовые, ни регуляторные, ни административные аспекты, определяющие, каким образом достичь обозначенных в стратегии целей. План ее реализации разработают и представят в течение полугода.

Фото: Алексндр Кряжев / РИА Новости
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Этот план будет включать финансовую разбивку, графики выполнения, региональную привязку.

В числе других направлений в стратегии уделяется особое внимание инфраструктуре. Например, согласно документу через десять лет должно ежегодно строиться не менее двух тысяч километров лесных дорог круглогодичного действия. Это в четыре раза больше, чем сегодня.

- Предоставление господдержки для строительства, обустройства лесных дорог, озвученное в стратегии, - долгожданное решение. Пока такой помощи не оказывается. Она действительно важна для лесозаготовителей, которые имеют мощности по переработке древесины или действуют в связке с лесоперерабатывающими компаниями, - отметил Сергей Денисенко.

По мнению Виктора Калашникова, Стратегия развития лесной отрасли - концептуальный документ для всей страны, и он должен учитывать специфику отрасли и условия реализации госполитики в лесной сфере в крупных макрорегионах, прежде всего на Дальнем Востоке.

- Здесь сложились свои особенности и диспропорции в структуре заготовки и переработки лесных ресурсов. Считаем, необходимо учесть это при определении этапов и мероприятий "дорожной карты". Власти Хабаровского края совместно с компаниями региона подготовят предложения для формирования особых мер для лесного комплекса Дальнего Востока с учетом одобренных правительством России стратегических приоритетов развития этого сектора экономики, - сообщил зампред правительства - министр экономического развития Хабаровского края.

Комментарий

Виктория Абрамченко, вице-премьер:

- Мы коренным образом пересмотрели подходы к стратегическому развитию всего лесного хозяйства. Если раньше лес рассматривался через призму промышленности и усиления доходности бизнеса, то сейчас в стратегии мы видим баланс интересов лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства, с управлением лесными ресурсами страны с экологической, социальной точек зрения.

Тем временем

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство природных ресурсов и экологии согласовали "дорожную карту" плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского краев эксперимента по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". В рамках эксперимента к ней подключат Рослесхоз и уполномоченные органы исполнительной власти регионов. На первом этапе пользователям будут доступны такие опции, как подбор лесного участка в целях проведения аукциона на право заключения договора аренды, получение и рассмотрение заявлений о проведении аукционов. Итоги эксперимента подведут 1 ноября 2021 года, после чего примут решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта в других регионах Дальнего Востока.

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