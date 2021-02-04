В Хабаровском крае пытаются повысить уровень жизни северян

С 2018 по 2020 годы в Хабаровском крае действовала программа комплексного развития северных территорий. Общий объем финансирования мероприятий составил 2,6 миллиарда рублей, в том числе 0,4 миллиарда из федеральной казны, 1,9 миллиарда - из краевой, остальное - из внебюджетных источников. Что удалось сделать за время реализации проекта, и ощутили ли изменения сами северяне?

Чтобы выжить в северных районах, нужно рассчитывать прежде всего на собственные силы. Фото: Аксинья Симонова

В прошлом году была признана аварийной школа в селе Удское Тугуро-Чумиканского района. Власти предложили родителям возить ребят (а это 61 человек) в районный центр - село Чумикан. Но идея обучения детишек за 80 километров от дома жителям Удского не понравилась. Было принято решение временно переоборудовать для занятий здание сельской администрации.

Необходимость строительства новой школы была понятна давно. Здание 1965 года "рождения" не отвечало современным требованиям.

- В Удском есть и детский сад 1957 года постройки, в котором тоже скоро нельзя будет принимать детей. Еще в 2007 году мы говорили, что в селе нужно строить комплекс со школой, садиком и клубом. Ведь содержать одно здание экономически более целесообразно, - вспоминает глава района Изабелла Осипова. - Когда появилась программа развития северных территорий, мы туда вошли, но в 2019 году были исключены из-за изменения мер поддержки КМНС на федеральном уровне.

Сейчас запланированные мероприятия завершены и обсуждается возможность продолжения программы.

- Нашу политику разворачиваем в сторону северных территорий. Мы обязаны обеспечить нормальные условия жизни людям, - поставил задачу врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Пользуясь моментом, Иза­белла Осипова вновь обратила внимание властей на проблемы Удского.

- Я озвучила несколько первостепенных. Конечно, их гораздо больше, - признается она. - Но пока нужно обновить материально-техническую базу наших социальных объектов, а также начать строительство благоустроенного жилья. Это необходимо, чтобы сюда приезжали квалифицированные специалисты. Сейчас у нас нехватка кадров во всех сферах. Люди едут на несколько лет по программам и возвращаются домой.

Глава региона пообещал, что будут просчитаны все варианты, в том числе изучены возможности включения объектов в госпрограммы. Но удастся ли на этот раз вывести на первый план трудности одного маленького поселка, когда таких в крае десятки, предположить сложно. Может, повезет. В прошлом году удалось, например, отремонтировать школы в селах Нелькан и Аим в Аяно-Майском районе.

Некоторые проблемы северных районов решить удается. Чего стоит только организация льготных перелетов в 2018 году. Четыре раза в год жители этих территорий могут купить билеты в Хабаровск и обратно по фиксированной стоимости 4,5 тысячи рублей для взрослого и три тысячи для ребенка (полная стоимость 10-13 тысяч рублей).

- В 2020-м на эти цели из краевого бюджета направлено 73,1 миллиона рублей, перевезено девять тысяч взрослых пассажиров и тысяча детей. В этом году данный вид поддержки сохранен, - рассказала заместитель министра экономики края Маргарита Бастрикина.

Как используют северяне возможность льготных полетов? Один из распространенных вариантов - закупить продукты впрок. Ведь цены на любые товары на отдаленных территориях в несколько раз выше, чем в краевом центре. Это связано с особенностями транспортировки. Основной объем необходимых грузов завозят в навигацию, которая длится три-четыре летних месяца. Перевозка дорогая. И чтобы немного сдержать рост цен, затраты предпринимателей на транспортировку 24 основных видов товаров компенсируют из краевого бюджета. В 2020 году на эти цели потратили 19,7 миллиона рублей (1114,7 тонны продовольствия), и стоимость продуктов удалось снизить на 20 процентов. Но это касается только товаров первой необходимости, вроде муки, круп, сахара и картошки. Виноград или сыр - уже изыски.

Муж хабаровчанки Александры Гиль родом из Охотска. Когда девушка впервые приехала в гости к родным супруга, была поражена не только "безумными ценами в магазине", но и тем, что люди совершенно не следят за качеством товара.

Выход во Всемирную паутину в отдаленных районах лимитирован. Если превысить трафик, то за две недели можно "насидеть" на десять тысяч рублей

- Срок годности тут смотреть не принято. Помню: 2014 год, пытаюсь купить чипсы. Вижу, что срок годности давно прошел. Когда сделала замечание, меня практически выставили за дверь, покрутив пальцем у виска. Иди отсюда, скажи спасибо, что магазин вообще работает, - смеется Саша. - Охотчане ездят в Хабаровск по работе или в отпуск, всегда закупают нескоропортящиеся продукты и отправляют контейнером на пароходе. Перевес в аэропорту с доплатой 130 рублей за каждый килограмм лишнего груза - обычное дело. Этим летом у нас на троих было 90 килограммов. Причем один чемодан целиком заполнили фруктами.

Для "столичной" девушки в маленьком северном городе многое в диковинку. Кинотеатров нет. Интернет лимитирован.

- Если превысить допустимый на месяц трафик, приходят огромные счета. Мы в прошлый раз за две недели на десять тысяч рублей всей семьей "насидели", - признается Александра. - А еще есть у местных выражение "связь по приливу" - шуточное, но хорошо характеризующее нестабильность состояния сотовой сети. Можно просидеть весь день без телефона, потому что "не ловит".

На перебои со связью жалуются все северяне. Звоню в село Удское, чтобы задать пару вопросов местной жительнице Аксинье Симоновой. Звук постоянно пропадает. В ответ на предложение перезвонить собеседница смеется.

- Что вы, тут всегда так. Мы иногда и без света сидим. Не успели вовремя завезти солярку и начинают на ночь электроэнергию отключать, - говорит она.

Женщина подтверждает слова главы района Изабеллы Осиповой. Проблем здесь масса. И школу ремонтировать надо, и работать сюда никто не едет.

- А вы бы поехали? У нас медсестра одна на всю больницу. Зарплата меньше, чем в городе, а нагрузка огромная. Она сутками на ногах, - говорит Аксинья. - И печку сама топит, и к больным через лес бегает. Здесь два села - верхнее и нижнее, между ними тайга. Расстояние небольшое, но там и медведи ходят.

Одна из глобальных проблем жителей - последствия наводнений. Дома привести в порядок просто не успевают.

- В 2019 году опять топило, в 2020-м не сильно, но лето дождливое было. Отремонтировать дома мало кто смог. К тому же строить здесь очень дорого, а покупать материалы часто не на что. Многие бросают все и просто уезжают.

Согласно статистическим данным общая численность населения северных территорий Хабаровского края за последние 20 лет сократилась на 25,7 процента. В самых отдаленных районах - Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском - в два раза (в 2000 году там жили 20,7 тысячи человек, в 2020-м - 9,96 тысячи). Чтобы изменить ситуацию, к ее решению надо подходить глобально.

- На федеральном уровне программные документы, направленные на поддержку и развитие северных территорий, отсутствуют. Соответственно, привлекать средства можно только через государственные программы, а этого явно недостаточно, - отмечает Маргарита Бастрикина. - Для создания комфортных условий проживания людей нужна комплексная национальная программа.