В Якутии проверят сообщения о холоде в квартирах до минус 11 градусов

В Якутии начата процессуальная проверка по сообщению о ненадлежащих условиях проживания жителей многоквартирного дома, расположенного в городе Томмоте Алданского района.

Жители дома сообщают, что температура в квартирах опускается до минус 11 градусов, а на подоконниках - до минус 17-ти. На стенах образуются трещины. Людям приходится постоянно пользоваться электрическими обогревателями, что несколько раз приводило к возгораниям.

"При этом граждане сообщают, что данный дом построен в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья, - отмечает старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

В ходе проверки будут изучены условия проживания людей в этом доме, проверена техническая и иная документация на соответствие требованиям и нормам, которые предъявляются к жилым помещениям. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

С начала зимы морозы в Томмоте достигали 45 - 50 градусов.