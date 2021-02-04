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Рубрика: Происшествия

В летевшем на Сахалин самолете произошло задымление

Текст: Наталья Широкова

В аэропорту Южно-Сахалинска совершил посадку Airbus А-319 авиакомпании "Аврора", следовавший из Хабаровска, на борту которого во время полета возникло задымление.

Как рассказал корреспонденту "РГ" источник в воздушной гавани, неполадка произошла в кабине пилота через 20 минут после вылета и была устранена во время полета. Тем не менее в островном аэропорту не отменяли режима тревоги. Рейс 5626 приземлился по расписанию - в 10.15 местного времени.

Фото: iStock
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В настоящее время судно готовится к вылету в обратном направлении.

Сообщение о внештатной ситуации поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. В аэропорт были направлены 24 спасателя и шесть единиц техники.

"Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", - сообщили в МЧС.

Спасатели назвали посадку аварийной.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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