В Приамурье из-за 50-градусных морозов стали погибать птицы

Сильные, даже для Амурской области, морозы доставляют много бед животному миру.

"Самка фазана погибла от переохлаждения в Воскресенском заказнике, что в Серышевском районе. Она просто обледенела,- рассказали корреспонденту "РГ" в региональном управлении по охране животного мира.

Но заместитель начальника управления Иван Болотский считает, что виной всему не сами морозы, а их продолжительность.

"Холода до 50 градусов для нас не редкость, просто в этом году они длительные, поэтому птицам и животным труднее их пережить. Первыми погибают ослабленные или больные особи",- уверен Иван Леонидович.

Охотоведы в эту зиму стараются подкармливать пернатых пшеницей, кукурузой и зерноотходами. Сытым обитателям леса легче будет пережить аномальные холода, которые по прогнозам синоптиков продержатся в Приамурье до конца недели.