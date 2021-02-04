У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19

Коронавирус подтвердился у главы Ульяновска Сергея Панчина, незадолго до этого госпитализированного в Центральную городскую клиническую больницу.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей Панчин самостоятельно ушел на самоизоляцию в конце января из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у его супруги. В среду, 3 февраля, глава города попал в больницу, но диагноз на тот момент еще не был известен.

В начале января Сергей Панчин сделал первую прививку от COVID-19, вторая была запланирована на 3 февраля.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в связи с выявлением коронавируса у супруги перешел на самоизоляцию, а недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат. В начале января сделал первую прививку от ковида, - написал Панчин. - Следующая должна была быть 3 февраля. Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме, и, как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку".