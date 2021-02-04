В Башкирии замглавы райотдела МВД задержан за посредничество во взятке

Заместитель начальника отдела полиции Уфимского района задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, у 34-летнего полицейского был сообщник - 58-летний уфимец. Именно он, как считают следователи, предложил знакомому предпринимателю, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств, помочь прекратить уголовное преследование за 12,5 миллиона рублей. Эти деньги должны были быть переданы должностным лицам. Бизнесмен согласился и отдал требуемую сумму.

Однако этот факт выявили сотрудники Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Оба подозреваемых задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.