В Казани стартовал турнир про победу человека над обстоятельствами

В Казани стартовали соревнования Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. В первый день турнира выявляли лучших в лыжных гонках и беге на снегоступах. Примечательно, что в последней дисциплине вместе с атлетами с нарушением умственного развития на одной трассе попробовал свои силы и посол Игр, олимпийский чемпион 2014 года, лыжник Александр Легков. Правда, победить на дистанции ему все же не удалось.

- Атмосфера шикарная, погода замечательная, осталось только получать удовольствие от самих соревнований, - отметил он после забега.

Несмотря на то, что в этой Спартакиаде нет медалей и призовых мест, без слез на дистанции все же не обошлось. Некоторые атлеты очень бурно реагировали на то, что приходили к финишу не в числе первых.

- Для ребят это настоящий стресс, - говорит тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Гульнара Латыпова. - У нас детки начинают заниматься с 7 лет, но и в 17 часто со страхом выходят на старт. Успокаиваешь разговорами, добрыми словами, обнимашками. Однако, только соревнования начинаются, ребята все забывают и стремятся прийти к финишу как можно быстрее.

По словам Латыповой, для особенных атлетов очень важно преодолеть себя. Для них соревнования - это скорее игра. Это для тренеров большее значение имеет спортивная составляющая.

- А сама спартакиада для ребят - это шанс почувствовать себя частью общества, - говорит наставник.

Многие отмечают хорошую подготовку самих соревнований. Для Казани этот турнир имеет свою специфику. До этого никогда в нашей стране не проводился столь массовый "специальный" турнир, на который съехались около 600 спортсменов и 200 тренеров. И это учитывая, что на дворе продолжает свирепствовать коронавирус.

- Мне есть с чем сравнивать, Казань постаралась на 200 процентов, - говорит Светлана Старикова, главный тренер Свердловской области по бегу на снегоступах. - Я не первый раз езжу на российские соревнования, и пока столица Татарстана по уровню организации и состоянию спортивных объектов вне конкуренции.

Не сомневается, что и всемирная специальная Олимпиада пройдет в Казани в следующем году на высшем уровне, и президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

- Татарстан - это традиционно передовой современный регион. Для меня огромное уважение вызывает симбиоз исторических, религиозных и культурных традиций, а так же огромная тяга к инновациям, - говорит спортивный функционер. - Меня очень радует, что спорт предназначен не только для установления великих рекордов, но это возможность реабилитации и социализации для людей с проблемами интеллектуального развития почувствовать себя частью мира, сообщества и прожить свою жизнь счастливо.

Как вы знаете, на наших соревнованиях нет медального зачета, не поднимаются национальные флаги и не играют национальные гимны. Поскольку мы вне политики. Этот турнир про победу человека над обстоятельствами. Над тем, что казалось бы на первый взгляд непобедимо.

По словам Слуцкер, каждый из нас испытывает время от времени упаднические настроения. Но когда смотришь на спортсменов с проблемами умственного развития, когда видишь силу, мужество и оптимизм специальных атлетов, то это вселяет уверенность и в самого зрителя в собственные возможности.

Именно поэтому послы Олимпиады, среди которых как спортсмены, так и представители бизнеса, будут давать деткам мастер-классы, чтобы показать на своем примере, что недостижимых задач не существует. Завтра, к примеру, с фигуристами позанимается Татьяна Навка и устроит встречу Александр Легков. Одним из участников Спартакиады должен был быть и Александр Овечкин. Однако, игры в НХЛ не позволили ему прилететь в Россию. Кроме того, его и еще нескольких игроков "Вашингтон Кэпиталз" посадили на жесткий карантин из-за коронавируса.

Соревнования продлятся до 8 февраля.